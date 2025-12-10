TIP ostali sportovi

NASTAVLJAJU SA DOMINACIJOM: "Kanarinci" bez poraza u grupi!

Marko Milosavljević

10. 12. 2025. u 13:42

TENERIFE i Trapani će se sastati u petom kolu grupne faze Lige šampiona.

НАСТАВЉАЈУ СА ДОМИНАЦИЈОМ: Канаринци без пораза у групи!

Foto: Profimedia

"Kanarinci" igraju sjajnu košarku u Ligi šampiona, ostvarili su četiri pobede u grupi "D" i još uvek nisu pretrpeli poraz.

Današnjeg rivala su savladali pre dva mesea na gostujuećem terenu rezultatom 78:84.

Ekipu je tada predvodio Aron Dornekamp sa 13 postignutih poena, dok su ga pratili Brundo Fitipaldo i Haime Fernandez koji su kombinovano ubacili 23.

Tenerife je apsolutni favorit u ovom duelu i verujemo da će to opravdati i na parketu.

NAŠ TIP: H1 -9,5 (kvota 1,75)

