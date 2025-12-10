PRAZNIK U VRANJU: Mali sajam sporta okupio 37 klubova
U Sportskoj hali u Vranju svečano je održan Mali sajam sporta. Devetu ovogodišnju manifestaciju organizuje Ministarstvo sporta, Sportski savez Srbije i Savez za sport grada Vranja. Ovoga puta učestvovalo je 37 klubova sa teritorije grada Vranja, preko 1500 osnovaca i oko 100 predškolaca.
Predškolci su vežbali u okviru projekta "Sport je važan da bi bio zdrav i snažan" sa Savezom za predškolski sport i fizičko vaspitanje Srbije. Otvaranje Malog sajma sporta ulepšali su mališani hora Muzičke škole "Stevan Mokranjac".
Prisutnima se najpre obratio gradski većnik Nenad Đorđević, koji je istakao da grad Vranje poslednjih godina posvećeno radi na tome da sport učini dostupnim svima:
- Današnji sajam omogućava deci da na jednom mestu vide širok spektar sportova, da razgovaraju sa trenerima, da isprobaju različite discipline i, što je najvažnije, da otkriju šta ih privlači i ispunjava. Zahvaljujem se svima koji su učestvovali u organizaciji sajma, kao i svim institucijama koje podržavaju ovaj program godinama unazad, posebno Ministarstvu i Sportskom savezu Srbije - rekao je većnik. Na otvaranju je govorio i Ratko Nikolić, državni sekretar Ministarstva sporta:
- Drago mi je što vidim ovoliki broj dece i siguran sam da Vranje ne treba da brine za svoju sportsku budućnost. Uz kvalitetan rad, ovde će izrasti novi svetski šampioni - rekao je Nikolić. Davor Štefanek, predsednik Sportskog saveza Srbije istakao je zadovoljstvo što boravi u Vranju, gradu koji je poznat po velikim sportistima:
- Sada, kada gledam u vas, draga deco, vidim buduće pobednike. Vidim nove rekorde, nove medalje i nove snove koji čekaju da se ostvare. Ali pre svega, vidim osmehe, želju i onu posebnu energiju koju samo sport može da probudi. Hvala vam što birate sport i prave životne vrednosti - istakao je Štefanek. Predsednik Sportskog saveza Srbije uručio je lopte za škole predsedniku Saveza za sport grada Vranja Slađanu Stanojkoviću. Generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković sumirao je situaciju u sportu:
- Višegodišnji problem u sportu grada Vranja rešen je zahvaljujući velikom razumevanju i želji čelnika grada i samog gradonačelnika, kao i svih onih koji čine sport u Vranju i Sportskog saveza Srbije koji je uložio maksimalne napore da se formira zdrava osnova Saveza za sport grada Vranja. I sam Mali sajam sporta je pokazatelj da sport u vranju sada ide pravim putem - rekao je Marinković.
