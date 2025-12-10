DONČIĆ SE VRATIO: Lejkersi žele trijumf
KOŠARKAŠI Lejkersa i San Antonija će se sastati u četvrtfinalu Kupa.
Lejkersi su u dobrom raspoloženju dočekali Kup, u prethodnom kolu regularnom delu takmičenja savladali su Filadelfiju na gostujućem terenu.
Luka Dončić se nakon dve utakmice pauze vratio na teren i prikazao sjajnu partiju, ubacio je 31 poen uz 15 skokova i 11 asistencija.
Redikovi puleni su ostvarili 17 pobeda i trenutno se nalaze na deobi drugog mesta zapadnoe konferencije zajedno sa Denverom.
Verujemo da će danas savladati Sparse i plasirati se u polufinale.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,47)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
NBA TIKET: Tipovi za košarkaše iz najjače lige sveta
10. 12. 2025. u 13:40
EVROKUP: Predlozi za granice poena košarkaša
10. 12. 2025. u 11:47
JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjih predloga za igru "Oba tima daju gol"
10. 12. 2025. u 11:00
HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su "grobari" iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)
Dok Hrvatska još priča o tamošnjem derbiju, u kome su se sastali Dinamo Zagreb i Hajduk Split, kao nova tema tamošnjoj javnosti nametnula se - vest iz Srbije.
09. 12. 2025. u 20:50
Ćerka Luke Modrića više liči na Luku Modrića - od Luke Modrića (FOTO)
Kapiten hrvatske fudbalske reprezentacije, Luka Modrić, ima troje dece, a ćerka sada toliko lični na njega, da se navijači širom sveta sada šale - da više liči na Luku nego on na samog sebe.
09. 12. 2025. u 19:35
TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne
Otkako je počeo rat u Ukrajini, najnovije vesti vezane za Rusiju, a da nisu sa samog ratišta, ili, kako to Ruska Federacija zove "prostora na kome se odvija Specijalna vojna operacija", uglavnom su Ruse nervirale zbog sankcija, ali poslednje su - prilično neverovatne.
09. 12. 2025. u 13:36
Komentari (0)