DONČIĆ SE VRATIO: Lejkersi žele trijumf

Marko Milosavljević

10. 12. 2025. u 13:04

KOŠARKAŠI Lejkersa i San Antonija će se sastati u četvrtfinalu Kupa.

FOTO: Tanjug/AP

Lejkersi su u dobrom raspoloženju dočekali Kup, u prethodnom kolu regularnom delu takmičenja savladali su Filadelfiju na gostujućem terenu.

Luka Dončić se nakon dve utakmice pauze vratio na teren i prikazao sjajnu partiju, ubacio je 31 poen uz 15 skokova i 11 asistencija.

Redikovi puleni su ostvarili 17 pobeda i trenutno se nalaze na deobi drugog mesta zapadnoe konferencije zajedno sa Denverom.

Verujemo da će danas savladati Sparse i plasirati se u polufinale.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,47)

