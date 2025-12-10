TIP ostali sportovi

NBA KUP: Lebron DŽejms daje gas, Buker preuzima odgovornost...

Marko Milosavljević

10. 12. 2025. u 13:58

U noći između srede i četvrtka pratićemo mečeve NBA kupa, a mi smo za vas spremili tri predloga...

НБА КУП: Леброн Џејмс даје гас, Букер преузима одговорност...

Foto: Profimedia

NBA kup

1.30 Devin Buker +21,5 (1,95)

1.30 Džejlen Vilijams +19,5 (1,94)

4.00 Lebron Džejms +18,5 (1,97)

Kvota: 7,45

