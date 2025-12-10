NBA KUP: Lebron DŽejms daje gas, Buker preuzima odgovornost...
U noći između srede i četvrtka pratićemo mečeve NBA kupa, a mi smo za vas spremili tri predloga...
NBA kup
1.30 Devin Buker +21,5 (1,95)
1.30 Džejlen Vilijams +19,5 (1,94)
4.00 Lebron Džejms +18,5 (1,97)
Kvota: 7,45
Komentari (0)