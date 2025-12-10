KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove srede
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
ŠPANIJA 4
15.30 Marbelja - Atletiko Madrid B 2 (sa 2,50 na 2,05)
LIGA ŠAMPIONA
18.45 Karabag - Ajaks UG 3+ (sa 1,90 na 1,61)
18.45 Viljareal - Kopenhagen 1 (sa 1,65 na 1,45)
21.00 Real Madrid - Mančester siti 2 (sa 3,00 na 2,30)
BOLIVIJA 1
20.00 Bluming - Aurora 1 (sa 1,66 na 1,41)
