KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove srede

10. 12. 2025. u 13:00

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и ове среде

ŠPANIJA 4 

15.30 Marbelja - Atletiko Madrid B 2 (sa 2,50 na 2,05)

LIGA ŠAMPIONA

18.45 Karabag - Ajaks UG 3+ (sa 1,90 na 1,61)

18.45 Viljareal - Kopenhagen 1 (sa 1,65 na 1,45)

21.00 Real Madrid - Mančester siti 2 (sa 3,00 na 2,30)

BOLIVIJA 1

20.00 Bluming - Aurora 1 (sa 1,66 na 1,41)

