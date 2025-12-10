“NOVOSTI” SAZNAJU: Do 15 časova - 77.714 zahteva za legalizaciju
KAKO "Novosti" saznaju do 15 časova u Srbiji je predato 77.714 zahteva za legalizaciju kroz program države Srbije pod nazivom "Svoj na svome", a koji je donesen na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima počeo je 8. decembra da se primenjuje, a građani imaju rok do 5. februara da prijave nelegalne objekte.
Prijave se mogu podneti onlajn putem, preko digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalne samouprave.
Preporučujemo
"NOVOSTI" SAZNAJU: Do 16 časova - 45.036 zahteva za legalizaciju
09. 12. 2025. u 16:24
VIŠE OD 32.000 PRIJAVA DO DANAS U 11 ČASOVA: Neverovatan odziv za legalizaciju
09. 12. 2025. u 13:21
ŽIVITE U INOSTRANSTVU I HOĆETE DA LEGALIZUJETE OBJEKAT: Evo šta treba da uradite
09. 12. 2025. u 08:53
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)