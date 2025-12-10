LAVROV ZAPRETIO: Rusija će reagovati na svako raspoređivanje stranih trupa

Šef diplomatije Sergej Lavrov istakao je da će Rusija reagovati na svako raspoređivanje stranih vojnih kontingenata u Ukrajini ili konfiskovanje njene imovine.

FOTO: Tanjug/AP

"Kao što je predsednik Rusije Vladimir Putin naglasio, nemamo nameru da ratujemo sa Evropom. Ni ne pomišljamo na to. Ali odgovorićemo na sve neprijateljske korake, uključujući raspoređivanje evropskih vojnih kontingenata u Ukrajini i eksproprijaciju ruske imovine“, rekao je Lavrov tokom "Vladinog časa" u Savetu Federacije, prenosi Sputnjik.

Dodao je da je Moskva već spremna da odgovori na takve akcije.

Prema njegovim rečima, rukovodstvo Evropske komisije i Velike Britanije u svom "beznadežnom političkom slepilu" nastavlja da se zavarava iluzijom o pobedi nad Rusijom.

(Sputnjik, Tanjug)