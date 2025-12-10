Svet

LAVROV ZAPRETIO: Rusija će reagovati na svako raspoređivanje stranih trupa

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

10. 12. 2025. u 15:24

Šef diplomatije Sergej Lavrov istakao je da će Rusija reagovati na svako raspoređivanje stranih vojnih kontingenata u Ukrajini ili konfiskovanje njene imovine.

ЛАВРОВ ЗАПРЕТИО: Русија ће реаговати на свако распоређивање страних трупа

FOTO: Tanjug/AP

"Kao što je predsednik Rusije Vladimir Putin naglasio, nemamo nameru da ratujemo sa Evropom. Ni ne pomišljamo na to. Ali odgovorićemo na sve neprijateljske korake, uključujući raspoređivanje evropskih vojnih kontingenata u Ukrajini i eksproprijaciju ruske imovine“, rekao je Lavrov tokom "Vladinog časa" u Savetu Federacije, prenosi Sputnjik.

Dodao je da je Moskva već spremna da odgovori na takve akcije.

Prema njegovim rečima, rukovodstvo Evropske komisije i Velike Britanije u svom "beznadežnom političkom slepilu" nastavlja da se zavarava iluzijom o pobedi nad Rusijom.

(Sputnjik, Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ćerka Luke Modrića više liči na Luku Modrića - od Luke Modrića (FOTO)

Ćerka Luke Modrića više liči na Luku Modrića - od Luke Modrića (FOTO)