LAVROV ZAPRETIO: Rusija će reagovati na svako raspoređivanje stranih trupa
Šef diplomatije Sergej Lavrov istakao je da će Rusija reagovati na svako raspoređivanje stranih vojnih kontingenata u Ukrajini ili konfiskovanje njene imovine.
"Kao što je predsednik Rusije Vladimir Putin naglasio, nemamo nameru da ratujemo sa Evropom. Ni ne pomišljamo na to. Ali odgovorićemo na sve neprijateljske korake, uključujući raspoređivanje evropskih vojnih kontingenata u Ukrajini i eksproprijaciju ruske imovine“, rekao je Lavrov tokom "Vladinog časa" u Savetu Federacije, prenosi Sputnjik.
Dodao je da je Moskva već spremna da odgovori na takve akcije.
Prema njegovim rečima, rukovodstvo Evropske komisije i Velike Britanije u svom "beznadežnom političkom slepilu" nastavlja da se zavarava iluzijom o pobedi nad Rusijom.
(Sputnjik, Tanjug)
