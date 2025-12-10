TIP ostali sportovi

ZA LJUBITELJE ODBOJKE: Predlozi iz Lige šampiona

ТИП редакција

10. 12. 2025. u 14:30

DANAS je na programu nekoliko veoma zanimljivih odbojkaških utakmica, pa je naša redakcija odlučila da vam sastavi tiket napravljen od njih.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ ОДБОЈКЕ: Предлози из Лиге шампиона

Foto: Profimedia

Odbojka

18.00 Galatasaraj - Rozerlar +175,5 (1,85)

18.00 Zavjerće - Rešovija +45,5 prvi set (1,80)
19.30 BR Volej - Guaguas 2 (2,35)

Ukupna kvota: 7m83

