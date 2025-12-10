SJAJ PEHARA U MISAONOJ IGRI KARTAMA : Zapaženi međunarodni vrhunski uspesi igrača bridža iz Srbije

GODINA na izmaku posebno je značajna za igrače bridža u Srbiji, veoma rasprostranjene umne igre kartama u svetu, s obzirom na to da su je obeležili sjajnim, vrhunskim internacionalnim rezultatima.

Privatna arhiva

Naši bridžisti su u martu u Pragu, osvojili srebrnu medalju na drugom po redu Evropskom transnacionalnom prvenstvu na kom su učestvovali i timovi sastavljeni od igrača iz više zemalja i sa drugih kontininenata. To finale evropskog transnacionalnog prvenstva i srebrna medalja tima, do sada su najveći uspeh srpskog bridža.

Tim Zip, naš najbolji par, Goran Radišić i Dimitraki Zipovski, su sjajnim partijama izborili finale u kom su, međutim, u samom finišu izgubili duel od najjčeg svetskog tima Cimerman, što je u žestokoj konkurenciji označeno kao izuzetan uspeh.

Takođe, srpski par Darko Parežanin i Marko Mladenović, članovi tima NS 1, u Zagrebu su osvojili veliki međunarodni turnir, 15. po redu “Memorijal Svetozara Emila Tedeskog“, u konkurenciji 74 para iz Srbije, Austrije, Nemačke, Bugarske, Slovenije, BiH, Italije, Mađarske, Holandije, Ukrajine, Engleske, SAD i Hrvatske.

Privatna arhiva ŠAMPIONI SA LEGENDAMA Mahmud Zija, Darko Parežanin, Jurica Carić (predsednih Hrvatskog bridž saveza) i Marko Mladenović u Zagrebu

Našem bridžisti Darku Parežaninu bila je to druga pobeda na turniru, pa je tako postao četvrti igrač u istoriji kome je to pošlo za rukom.

Sve to, kako ističu, zbilo se u prisustvu Mahmuda Zije, čuvenog američkog igrača pakistanskog porekla, jednog od najvećih bridž igrača sveta svih vremena i autora najjčitanijih bridž knjiga sveta. To je bio šlag na tortu slatkih uspeha Srbije u tom, uz šah, najvažnijem misaonom sportu planete. Zija je bio specijalni gost turnira a njegove knjige o bridžu prodaju se u milionima primeraka širom sveta. On je višestruki svetski prvak i u svojoj 81. godini najveći promoter bridža na planeti.

Takođe, na tom turiru, nagradu za najbolji ženski par osvojile su naše Gorana Mitić i Julija Arsenijević, a 11. mesto zauzela je naša najbolja mlada igračica Selena Pepić, sa Timom De Pevardom iz Holandije.

Novi uspeh našeg bridža usledio je na 11. transnacionalnom otvorenom prvenstvu Evrope održanom jula meseca u Poznanju u Poljskoj, gde su oba srpska predstavnika zabeležila velike rezultate. Selena Pepić je osvojila srebrnu medalju u internacionalnom timu i to u konkurenciji 94 svetske ekipe.

U konkurenciji parova naš predstavnik bio je junior Mihajlo Simić koji je nastupio sa Gregorom Rusom iz Slovenije i u konkurenciji 300 svetskih parova, prošao kvalifikacije i ušao u finale u kom nastupa 26 najboljih parova. Sam ulazak u A finale je već bio ogroman uspeh, pa je 13. mesto na najjačem parskom turniru na svetu, svakako za ponos mladog Mihajla i Gregora.

Privatna arhiva ŠAMPIONKE Jovana Zoranović i Selena Pepić sa rivalima za stolom

- Senzacionalni uspesi srpskog bridža kreću juna prošle, 2024. godine kada su Jovana Zoranović i Selena Pepić osvojile bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u konkurenciji 32 tima- kaže Darko Parežanin, naš sjajni igrač, velemajstor bridža.- Srbiju su predstavljale naše najbolje igračice Jovana Zoranović i Selena Pepić, zahvaljujući kojima je u Novom Sadu u ulici Danila Kiša 24 otvoren bridž klub za građanstvo. Zatim je juniorska reprenzetacija Srbije osvojila srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu juniora u sastavu Selena Pepić, Jovana Zoranović, Stojan Važić i Marko Seizović. Nisku uspeha srpski bridžisti dodaju i zlatnu medalju po treći put na Evropskom prvenstvu malih federacija i učešćem naših predstavnika u završnici Lige šampiona gde su se odmerili 12 najboljih klubova Evrope.

Privatna arhiva NAJBOLjA Selena Pepić

U Srbiji trenutno ima više stotina bridž igrača učlanjenih u Bridž savez, koji igraju turnire ali i mnogo više igrača koji se rekreativno bave bridžom. Sada u Prvoj bridž ligi Srbije se takmiči 10 klubova a ukupno ima više od 20 klubova u tri regiona, kao u šahu, u Centralnoj Srbiji, Beogradu i Vojvodini.

Darko Parežanin, naš sagovornik, diplomirani ekonomista i bivši košarkaš NAP-a, bridžom se bavi gotovo četiri decenije. On potvrđuje da su pokretači bridža u Srbiji i Vojvodini bili Franja Nađ, predsednik Izvršnog veća Vojvodine sedamdesetih godina prošlog veka, dr Petar Aranicki, profesor dr Milan Hadžić, Predrag Drapšin, dr Ratimir Doroški…

- Bridž sam počeo da igram 1986. godine uz saigrača i drugara Branislava Đuričića, kada smo bili košarkaši NAP-a. Tada smo na pripremama i u pauzama košarkaških treninga igrali preferans, ali je Đuričić insistirao na bridžu, pa smo počeli intenzivno tu igru kartama- kaže Parežanin.- S obzirom na to da sam 2001. godine shvatio da je bridž prepoznat u svetu kao sport, pokrenuo sam upravo tu sportsku priču, predao Sportskom savezu dokumenta o bridž savezu koji je postojao, ali nije bio aktivan, i tada je bridž kod nas bio prepoznat kao sport. Skupio sam podatke o klubovima i slobodna takmičenja koja su se do tada igrala, uobličio u ligu sa osam klubova, a u to vreme je bilo 16-17 klubova i tako je krenulo- kaže Parežanin koji je je u dva navrata bio predsednik bridž saveza Srbije i Crne Gore i Srbije.

Privatna arhiv

PEHARI Parežanin i Mladenović

- Nužno sam bio na čelu saveza, ipak sam ja pre svega igrač, a prihvatio sam da se bavim funkcionerskim radom da bridž i kod nas postane sport. Smatram da smo uspeli u tome što povrđuje činjenica da smo 2019. godine u Novom Sadu organizovali Prvenstvo Evrope za male federacije na kom je nastupilo 20 zemalja, najviše u istoriji tog takmičenja. Budimpešta, Dubrovnik… mnogo atraktivniji gradovi od Novog Sada, okupili su manje, 17, 18 država. Lično, posvećen sam sportu kojim se, na sreću, može aktivno baviti i u poznim godinama. Najvažnije je, smatram, da bridž nastavlja da se razvija u Srbiji, o čemu govore vrhunski razultati naših takmičara i predan rad klubova, a žao mi je što neopravdano nema veću podršku u Srbiji- zaključio je Parežanin.