DONČIĆ DOMINIRA: Lejkersima Juta ne predstavlja problem

Marko Milosavljević

18. 11. 2025. u 15:12

LOS Anđeles Lejkersi će se u noći između utorka i srede sastati sa Jutom.

FOTO: Tanjug/AP

Tim iz Kalifornije je u prošlom kolu na gostujućem terenu ostvario pobedu nad Milvokijem rezultatom 95:119.

Najefikasniji na terenu bio je Luka Dončić, Slovenac je za 38 minuta na parketu ubacio 41 poen.

Lejkersi se trenutno nalaze na četvrtoj poziciji u zapadnoj konferenciji sa skorom od 10 pobeda i 4 poraza.

Verujemo da će danas rutinski savladati Jutu.

NAŠ TIP: H1 -11,5 (kvota 1,80)

