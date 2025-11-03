TIP ostali sportovi

OKRŠAJ DOBRIH SERVERA: Italijan nije konstantan

Marko Milosavljević

03. 11. 2025. u 15:16

BERETINI i Alis će odigrati meč prvog kola Meca.

ОКРШАЈ ДОБРИХ СЕРВЕРА: Италијан није константан

Foto: Profimedia

Italijan je dugo bio van terena, ima dosta problema sa povredama i ne može konstantno da igra dobar tenis.

U Beču je odigrao solidno, ostvario je dve pobede, ali je kasnije poražen u četvrtfinalu.

Treba istaći da je izgubio od trenutno kvalitetnijeg tenisera, odnosno Aleksa De Minora.

Njegiv današnji protivnik je vezao tri poraza i danas će biti motivisan da prekine crni niz.

Verujemo da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,70)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POZNATI GLUMAC POGINUO U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Hitna pomoć brzo reagovala, ali nije mu bilo spasa

POZNATI GLUMAC POGINUO U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Hitna pomoć brzo reagovala, ali nije mu bilo spasa