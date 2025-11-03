OKRŠAJ DOBRIH SERVERA: Italijan nije konstantan

BERETINI i Alis će odigrati meč prvog kola Meca.

Italijan je dugo bio van terena, ima dosta problema sa povredama i ne može konstantno da igra dobar tenis.

U Beču je odigrao solidno, ostvario je dve pobede, ali je kasnije poražen u četvrtfinalu.

Treba istaći da je izgubio od trenutno kvalitetnijeg tenisera, odnosno Aleksa De Minora.

Njegiv današnji protivnik je vezao tri poraza i danas će biti motivisan da prekine crni niz.

Verujemo da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,70)

