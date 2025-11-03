OKRŠAJ DOBRIH SERVERA: Italijan nije konstantan
BERETINI i Alis će odigrati meč prvog kola Meca.
Italijan je dugo bio van terena, ima dosta problema sa povredama i ne može konstantno da igra dobar tenis.
U Beču je odigrao solidno, ostvario je dve pobede, ali je kasnije poražen u četvrtfinalu.
Treba istaći da je izgubio od trenutno kvalitetnijeg tenisera, odnosno Aleksa De Minora.
Njegiv današnji protivnik je vezao tri poraza i danas će biti motivisan da prekine crni niz.
Verujemo da će granica gemova biti prebačena.
NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,70)
