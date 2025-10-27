LOMIO JE SINERA, A ZATIM DOŽIVEO POVREDU: Bugarin prvi put na terenu još od Vimbldona
GRIGOR Dimitrov i Đovani Mpeši Perikadr će odmeriti snage u prvom kolu Pariza.
Bugarski teniser je zbog povrede ramena bio nekoliko meseci van terena i ovo će mu biti prvi meč još od Vimbldna.
U Londonu je igrao sjajan tenis, bio je na dobrom putu da eliminiše Janika Sinera, međutim, doživeo je nezgodu.
Nije realno da Dimitrov odmah igra u visokom ritmu, danas će biti u blagom grču i verujemo da će to Francuz iskoristiti.
NAŠ TIP: Mpeši Perikard - Dimitrov 1 (kvota 1,60)
