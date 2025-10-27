NEMAC JE U KRIZI: Amerikanac želi da iskoristi trenutak

DANIJEL Altmajer i Markos Điron će odmeriti snage u prvom kolu Pariza.

Nemački teniser je već neko vreme u krizi, izguibio je poslednja tri meča i samopouzdanje mu nije na standardnom nivou.

Ipak, poslednji piraz je očekivan, pretrpeo ga je od Janika Sinera na turniru u Beču.

Italijan je uz Alkaraza najdominantniji igrač današnjice i nije debkl to što mu je oduzeo samo dva gema.

Njegov današnji protivnik je neko ko voli da igra na betonskoj podlozi i verujemo da će iskoristiti Altmajerovu lošu formu.

NAŠ TIP: Altmajer - Điron 2 (kvota 1,50)

