NEMAC JE U KRIZI: Amerikanac želi da iskoristi trenutak
DANIJEL Altmajer i Markos Điron će odmeriti snage u prvom kolu Pariza.
Nemački teniser je već neko vreme u krizi, izguibio je poslednja tri meča i samopouzdanje mu nije na standardnom nivou.
Ipak, poslednji piraz je očekivan, pretrpeo ga je od Janika Sinera na turniru u Beču.
Italijan je uz Alkaraza najdominantniji igrač današnjice i nije debkl to što mu je oduzeo samo dva gema.
Njegov današnji protivnik je neko ko voli da igra na betonskoj podlozi i verujemo da će iskoristiti Altmajerovu lošu formu.
NAŠ TIP: Altmajer - Điron 2 (kvota 1,50)
