NEMAC JE U KRIZI: Amerikanac želi da iskoristi trenutak

Marko Milosavljević

27. 10. 2025. u 08:10

DANIJEL Altmajer i Markos Điron će odmeriti snage u prvom kolu Pariza.

НЕМАЦ ЈЕ У КРИЗИ: Американац жели да искористи тренутак

Foto Tanjug

Nemački teniser je već neko vreme u krizi, izguibio je poslednja tri meča i samopouzdanje mu nije na standardnom nivou.

Ipak, poslednji piraz je očekivan, pretrpeo ga je od Janika Sinera na turniru u Beču.

Italijan je uz Alkaraza najdominantniji igrač današnjice i nije debkl to što mu je oduzeo samo dva gema.

Njegov današnji protivnik je neko ko voli da igra na betonskoj podlozi i verujemo da će iskoristiti Altmajerovu lošu formu.

NAŠ TIP: Altmajer - Điron 2 (kvota 1,50)

