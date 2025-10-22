TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

22. 10. 2025. u 10:30

ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala i košarke.

Foto: Profimedia

Sreda

18.45 Atletik Bilbao - Karabag 1X&0-3 (1,65)

21.00 Monako - Totenhem X2 (1,45)
1.00 Orlando medžik - Majami hit hendikep poena 1 (-4,5) (1,52)
2.00 Čikago buls - Detroit pistons 2 (1,55)

Ukupna kvota: 5,64

