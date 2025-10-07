PREKINUO JE NIZ I ELIMINISAO SINERA: Holanđanin je podigao samopouzdanje
GRIKSPOR i Vešero će se sastati u 1/8 finala Šangaja.
Holanđanin je u Šangaj stigao kao igrač koji je bio u katastrofalnoj formi i imao je niz od sedam poraza.
Ipak, prekinuo ga je protiv Džensona Bruksbija, savladao je Amerikanca nakon tri odigrana seta.
Nakon toga uspeo je da namuči Janika Sinera i eliminiše ga, Italijan je predao pri rezultatu 1:1 u setovima i 3:2 u odlučujućem za Grikspora.
Verujemo da će holandski teniser vezati i treću pobedu.
NAŠ TIP: Vešero - Grikspor 2 (kvota 1,45)
