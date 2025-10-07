TIP ostali sportovi

PREKINUO JE NIZ I ELIMINISAO SINERA: Holanđanin je podigao samopouzdanje

Marko Milosavljević

07. 10. 2025. u 08:21

GRIKSPOR i Vešero će se sastati u 1/8 finala Šangaja.

ПРЕКИНУО ЈЕ НИЗ И ЕЛИМИНИСАО СИНЕРА: Холанђанин је подигао самопоуздање

FOTO: AP/Tanjug

Holanđanin je u Šangaj stigao kao igrač koji je bio u katastrofalnoj formi i imao je niz od sedam poraza.

Ipak, prekinuo ga je protiv Džensona Bruksbija, savladao je Amerikanca nakon tri odigrana seta.

Nakon toga uspeo je da namuči Janika Sinera i eliminiše ga, Italijan je predao pri rezultatu 1:1 u setovima i 3:2 u odlučujućem za Grikspora.

Verujemo da će holandski teniser vezati i treću pobedu.

NAŠ TIP: Vešero - Grikspor 2 (kvota 1,45)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOMAĆI TENISER JE FAVORIT: Indijac je dva puta slavio u kvalifikacijama

DOMAĆI TENISER JE FAVORIT: Indijac je dva puta slavio u kvalifikacijama