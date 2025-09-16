PROŠLE NEDELJE JE PODBACIO: Čeh je postavljen za drugog nosioca

VIT Kopriva i Tijago Sejbot Vild će odmeriti snage u prvom kolu Valtersdorfa.

Foto: EPA-EFE/MARCIN BIELECKI

Češki tenisrer je neko ko može da odigra jako dobro na sporoj podlozi i na turnir u Austriji je postavljen za drugog nosioca.

Koprivan e može da se dokaže na većim turnirima, ali na čelindžerima može da napravi dobar rezultat.

Prošle nedelje je podbacio u Ščećinu, stigao je do četvrtfinala gde je poražen od Ljamasa Ruiza.

Verujemo da će danas savladati Brazilca.

NAŠ TIP: Sejbot Vild - Kopriva 2 (kvota 1,53)

