TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

31. 12. 2025. u 10:30

ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala i košarke.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

Foto: AP

Sreda

17.00 Sudan - Burkina Faso X (2,90)

21.00 Atlanta hoks - Minesota timbervulvs 1 (2,50)

Ukupna kvota: 7,25

