PROTIV ITALIJE JE POSTIGAO SAMO JEDAN POEN: Ernangomez može mnogo bolje
VILI Ernangomez je naš današnji izbor.
Španci nisu odigrali dobru utakmicu u prošlom kolu protiv Italije i to su skupo platili.
"Azuri" su manje grešili u završnici, bili su skoncentrisaniji i na kraju zasluženo slavili rezultatom 67:63.
Vili Ernangomez je u potpunosti podbacio, igrač Barselone je za 17 minuta provedenih na parketu ubacio samo jedan poen.
Ipak, znamo da bivši NBA igrač poseduje veći kvalitet od prikazanog i verujemo da će večeras prebaciti granicu.
NAŠ TIP: Vili Ernangomez +11,5 (kvota 1,82)
