PROTIV ITALIJE JE POSTIGAO SAMO JEDAN POEN: Ernangomez može mnogo bolje

Marko Milosavljević

04. 09. 2025. u 12:28

VILI Ernangomez je naš današnji izbor.

FOTO: FIBA.Basketball

Španci nisu odigrali dobru utakmicu u prošlom kolu protiv Italije i to su skupo platili.

"Azuri" su manje grešili u završnici, bili su skoncentrisaniji i na kraju zasluženo slavili rezultatom 67:63.

Vili Ernangomez je u potpunosti podbacio, igrač Barselone je za 17 minuta provedenih na parketu ubacio samo jedan poen.

Ipak, znamo da bivši NBA igrač poseduje veći kvalitet od prikazanog i verujemo da će večeras prebaciti granicu.

NAŠ TIP: Vili Ernangomez +11,5 (kvota 1,82)

