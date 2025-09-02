TIP ostali sportovi

LAK POSAO ZA FRANCUZE: "Trikolori" su u prošlom kolu pretrpeli poraz

Marko Milosavljević

02. 09. 2025. u 10:08

FRANCUSKA i Poljska će odmeriti snage u četvrtom kolu grupe faze Evrobasketa.

FOTO: Tanjug/AP

Francuzi su na šampionat Evrope doputovali u okrnjenom sastavu, ali daleko od toga da su bezopasni.

Prvenstvo su otvorili pobedom nad Belgijom, da bi dva dana kasnije i savladali i Sloveniju.

Ipak, prvi problemi došli su u trećem kolu kada su poraženi od nezgodnih Izraelaca.

"Trikolori" su jaki na bekovskoj liniji i imaju dosta igrača koji mogu da spakuju veliki broj poena.

Verujemo da će danas savladati Poljake.

NAŠ TIP: Francuska - Poljska h1 -6,5 (kvota 1,55)

