IMT i Mačva otvoriće 17. kolo Super lige Srbije utakmicom na stadionu „Lagator“ u Loznici.

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages

IMT je u prošlom kolu savladao Partizan sa 2:1, prekinuo niz od tri utakmice bez pobede i sa 26 bodova zauzima četvrto mesto na tabeli. Novobeograđani su primili samo 11 golova u 16 kola, a na poslednjih šest utakmica u ulozi domaćina svega tri.

Mačva je u prethodnom kolu pretrpela ubedljiv poraz od Vojvodine (1:5) i sa 13 bodova zauzima 11. mesto. Šapčani su postigli samo 14 golova u dosadašnjem delu prvenstva, pa ih očekuje težak zadatak protiv jedne od najboljih odbrana u ligi.

Na sedam od osam ovosezonskih utakmica IMT-a u ulozi domaćina bar jedna ekipa ostala je bez postignutog gola. Takav ishod zabeležen je i u prvom ovosezonskom susretu ovih rivala, kada je Mačva u Šapcu slavila sa 1:0.

NAŠ TIP: NG (kvota 1,78)