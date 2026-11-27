Traktoristi ne posustaju: Posle Partizana na redu je Mačva
IMT i Mačva otvoriće 17. kolo Super lige Srbije utakmicom na stadionu „Lagator“ u Loznici.
IMT je u prošlom kolu savladao Partizan sa 2:1, prekinuo niz od tri utakmice bez pobede i sa 26 bodova zauzima četvrto mesto na tabeli. Novobeograđani su primili samo 11 golova u 16 kola, a na poslednjih šest utakmica u ulozi domaćina svega tri.
Mačva je u prethodnom kolu pretrpela ubedljiv poraz od Vojvodine (1:5) i sa 13 bodova zauzima 11. mesto. Šapčani su postigli samo 14 golova u dosadašnjem delu prvenstva, pa ih očekuje težak zadatak protiv jedne od najboljih odbrana u ligi.
Na sedam od osam ovosezonskih utakmica IMT-a u ulozi domaćina bar jedna ekipa ostala je bez postignutog gola. Takav ishod zabeležen je i u prvom ovosezonskom susretu ovih rivala, kada je Mačva u Šapcu slavila sa 1:0.
NAŠ TIP: NG (kvota 1,78)
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