ŽELJKO LJUBENOVIĆ: „Fenjeraš“ bolji posle pauze
* Bivši kapiten Zorje, tipuje Ukrajinu 1
MOJ TIP
subota,
Kolos - Harkov 2-3
KRIVBAS - KUDRIVKA 1
KARPATI - ZORJA 1
nedelja,
Dinamo K. - Obolon 1
Veres - Bukovina 0-2
ponedeljak,
Černomorec - Epicentar 0-2
Čerkasi - Žitomir 1X
Krivbas je smenio trenera, popravio igru, ali na poslednja tri meča nije došao do pobede. Pauza pred okršaj sa Kudrivkom, „fenjerašu“ je došla kao naručena da poboljša efikasnost, otkloni greške i konačno osvoji troi boda.
Fudbaleri Karpata, izuzeti od pritisaka uprave i bez visokih ciljeva, većinu mečeva u prvenstvu vide kao priliku da zabave sebe i publiku. Na poslednjem meču, Kudrivku su ispratili sa pet „komada“, pa na istom mestu ne očekujem bolje da prođe ni moj bivši klub Zorja.
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