ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Nedelja
12.30 Lion Siti - Gejlang |2+ (1.97)
14.00 Piterboro U21 - Luton U21 (1.70)
Kvota: 3.35
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