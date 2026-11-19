SUD u Majamiju proglasio je krivim haićanskog pastora Emanuela Sanona krivim za saučešće u zaveri za ubistvo predsednika Haitija, Žovenela Moiza, javlja "Majami herald".

Foto: Valerie Baeriswyl/AFP/Profimedia

On bi mogao da bude osuđen na doživotnu kaznu zatvora, prenosi Rojters.

Predsednik Haitija, Žovenel Moiz, ubijen je 7. jula 2021. godine, kad je grupa naoružanih napadača upala u njegovu rezidenciju u blizini prestonice Port-o-Prensa i usmrtila ga hicima u spavaćoj sobi.

U napadu je teško ranjena i njegova supruga, Martine Moiz.

Prema navodima američkog tužilaštva, planiranje atentata i pokušaja preuzimanja vlasti delom se odvijalo na jugu Floride, a u zaveru su bili uključeni bivši kolumbijski vojnici, pripadnici bezbednosnih kompanija i drugi saradnici.

Istražitelji tvrde da je Sanon u početku bio predviđen za naslednika Moiza, uz obećanje budućih državnih ugovora učesnicima zavere.

Četvorica optuženih u ovom slučaju proglašena su krivim pred saveznim sudom u Majamiju u maju 2026. godine, dok je Sanonov postupak izdvojen i odložen iz zdravstvenih razloga.

On je negirao krivicu, a njegova odbrana tvrdi da nije znao za plan ubistva predsednika.

(Tanjug)

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