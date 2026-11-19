PROPOVEDAO BOGA, A PLANIRAO ATENTAT: Haićanski pastor proglašen krivim za učešće u zaveri za ubistvo predsednika Haitija
SUD u Majamiju proglasio je krivim haićanskog pastora Emanuela Sanona krivim za saučešće u zaveri za ubistvo predsednika Haitija, Žovenela Moiza, javlja "Majami herald".
On bi mogao da bude osuđen na doživotnu kaznu zatvora, prenosi Rojters.
Predsednik Haitija, Žovenel Moiz, ubijen je 7. jula 2021. godine, kad je grupa naoružanih napadača upala u njegovu rezidenciju u blizini prestonice Port-o-Prensa i usmrtila ga hicima u spavaćoj sobi.
U napadu je teško ranjena i njegova supruga, Martine Moiz.
Prema navodima američkog tužilaštva, planiranje atentata i pokušaja preuzimanja vlasti delom se odvijalo na jugu Floride, a u zaveru su bili uključeni bivši kolumbijski vojnici, pripadnici bezbednosnih kompanija i drugi saradnici.
Istražitelji tvrde da je Sanon u početku bio predviđen za naslednika Moiza, uz obećanje budućih državnih ugovora učesnicima zavere.
Četvorica optuženih u ovom slučaju proglašena su krivim pred saveznim sudom u Majamiju u maju 2026. godine, dok je Sanonov postupak izdvojen i odložen iz zdravstvenih razloga.
On je negirao krivicu, a njegova odbrana tvrdi da nije znao za plan ubistva predsednika.
(Tanjug)
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