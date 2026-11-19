"Afrički Ajaks" želi da se iskupi pred svojim navijačima
MS Alžer na svom terenu dočekuje Olimpik Akbu u utakmici alžirskog prvenstva.
Domaćin je odlično započeo sezonu i ima priliku da se pobedom dodatno približi vrhu tabele.
MS Alžer trenutno zauzima treće mesto sa 16 bodova iz samo sedam odigranih utakmica. U poslednjih pet nastupa u svim takmičenjima zabeležio je četiri pobede i jedan poraz, a gol-razlika 9:2 najbolje govori o čvrstini njegove odbrane, koja je trenutno najbolja u ligi. Posle poraza u prethodnom kolu, domaći fudbaleri imaju dodatni motiv da se vrate na pobednički kolosek.
Olimpik Akbu je sedmi sa 12 bodova iz osam utakmica i u Alžir stiže sa serijom od pet mečeva bez poraza. U tom periodu ostvario je dve pobede i tri remija bez golova. Iako gosti umeju da budu veoma disciplinovani u defanzivi, njihov napad često ima problema na gostovanjima, što bi protiv najčvršće odbrane prvenstva moglo da bude presudno.
Na strani MS Alžera je i tradicija međusobnih susreta. Domaćin je dobio oba prethodna duela, rezultatima 2:1 i 1:0. Uz kvalitetniji sastav, prednost domaćeg terena i želju da se iskupi za poslednji neuspeh, MS Alžer ima sve preduslove da upiše nova tri boda.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,37)
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