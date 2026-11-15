Sokoli obezbedili povratak u diviziju B, ali žele da potvrde da su najbolji
Crna Gora gostuje Kipru u poslednjem kolu grupe C2 Lige nacija, sa željom da uspešnu kampanju završi bez poraza.
Izabranici Mirka Vučinića već su obezbedili prvo mesto i povratak u diviziju B, ali imaju priliku da još jednom potvrde da su najkvalitetnija ekipa u grupi.
Crnogorci su u pet utakmica zabeležili četiri pobede i jedan remi, osvojivši 13 bodova. U prethodnom kolu savladali su Letoniju sa 2:1, pogotkom Alekse Maraša u završnici susreta. Jedini remi odigrali su protiv Jermenije, dok su Kipar u prvom međusobnom duelu pobedili sa 2:1.
Kiprani su drugi sa osam bodova i već su obezbedili baraž za plasman u viši rang. Posle poraza od Crne Gore na početku takmičenja popravili su rezultate, a u prethodnom kolu remizirali su sa Jermenijom (1:1).
Gosti će nastupiti bez suspendovanog Stefana Savića, ali u napadu imaju Nikolu Krstovića i Milutina Osmajića. Crna Gora je tokom čitavog takmičenja pokazala više od protivnika, a nije izgubila nijedan od šest dosadašnjih susreta sa Kiprom. Zato prednost dajemo Vučinićevoj ekipi, uz povraćaj uloga u slučaju remija.
NAŠ TIP: 2 DNB
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