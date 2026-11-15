Tip fudbal

Sokoli obezbedili povratak u diviziju B, ali žele da potvrde da su najbolji

О. М.

15. 11. 2026. u 10:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Crna Gora gostuje Kipru u poslednjem kolu grupe C2 Lige nacija, sa željom da uspešnu kampanju završi bez poraza.

Соколи обезбедили повратак у дивизију Б, али желе да потврде да су најбољи

FOTO: Dan Minto / imago sportfotodienst / Profimedia

Izabranici Mirka Vučinića već su obezbedili prvo mesto i povratak u diviziju B, ali imaju priliku da još jednom potvrde da su najkvalitetnija ekipa u grupi.

Crnogorci su u pet utakmica zabeležili četiri pobede i jedan remi, osvojivši 13 bodova. U prethodnom kolu savladali su Letoniju sa 2:1, pogotkom Alekse Maraša u završnici susreta. Jedini remi odigrali su protiv Jermenije, dok su Kipar u prvom međusobnom duelu pobedili sa 2:1.

Kiprani su drugi sa osam bodova i već su obezbedili baraž za plasman u viši rang. Posle poraza od Crne Gore na početku takmičenja popravili su rezultate, a u prethodnom kolu remizirali su sa Jermenijom (1:1).

Gosti će nastupiti bez suspendovanog Stefana Savića, ali u napadu imaju Nikolu Krstovića i Milutina Osmajića. Crna Gora je tokom čitavog takmičenja pokazala više od protivnika, a nije izgubila nijedan od šest dosadašnjih susreta sa Kiprom. Zato prednost dajemo Vučinićevoj ekipi, uz povraćaj uloga u slučaju remija.

NAŠ TIP: 2 DNB

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA

KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA