Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak

Немања Пејчић

12. 11. 2026. u 08:35

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за четвртак

Kacper Staniec / Newspix.pl / Profimedia

Četvrtak

20.45 Engleska - Hrvatska 1&2-5 (1.65)

20.45 Italija - Francuska |1-3&||1-3 (1.85)

20.45 Crna Gora - Letonija 0-1&0-3 (1.52)

Kvota: 4.64

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