NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Četvrtak
20.45 Engleska - Hrvatska 1&2-5 (1.65)
20.45 Italija - Francuska |1-3&||1-3 (1.85)
20.45 Crna Gora - Letonija 0-1&0-3 (1.52)
Kvota: 4.64
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