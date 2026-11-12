Ekonomija

KURSNA LISTA: Dinar stabilan, dolar beleži pad

Ј.О.С.

12. 11. 2026. u 07:00

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NARODNA banka Srbije objavila je da zvanični srednji kurs dinara za evro na dan 12. novembar iznosi 117,6322 dinara.

КУРСНА ЛИСТА: Динар стабилан, долар бележи пад

Foto: kvkirillov, YAY Media AS / Alamy / Profimedia

Prema podacima NBS, dnevna promena kursa EUR/RSD iznosi 0,0 odsto, dok međumesečna promena beleži pad od 0,2 odsto.

Na godišnjem nivou kurs je niži za 0,4 odsto, dok promena od početka godine iznosi -0,3 odsto.

Srednji kurs za dolar iznosi 105,2260 dinara.

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