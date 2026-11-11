Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

11. 11. 2026. u 10:09

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Koby Abbott/Sports Press / Zuma Press / Profimedia

Sreda

19.00 Indenpendijente (rez) - Lanus (rez) GG (1.60)
19.00 Malme (Ž) - Ajaks (Ž) GG (1.55)
20.00 Liverpul (Ž) - Aston vila (Ž) GG (1.58)

Ukupna kvota: 3.92

 

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