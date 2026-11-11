ANS: U RTS-u nije problem skandal, već to što je javnost za njega saznala!
ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje pritiske na novinare i zaposlene u RTS-u, kao i skandalozan pokušaj da se odgovornost za ono što je javnost čula na snimku prebaci na osobu koja je omogućila da istina izađe na videlo!
Na snimku koji je javnost videla čitaju se imena pedesetak zaposlenih, govori se o zahtevima za njihove profesionalne podatke, a sada je, izgleda, najveći problem — KO JE TO SNIMIO?!
Da li je moguće da se hitnije traži onaj ko je otkrio skandal nego odgovori na pitanja ko traži podatke o novinarima, zašto i u koje svrhe?
Da snimak nije dospeo u javnost, da li bismo svi ostali gluvi i slepi? Ko se to igra ljudskim sudbinama, karijerama i egzistencijom čitavih porodica?
Podsećamo da Ustav Srbije garantuje zaštitu podataka o ličnosti, slobodu izražavanja i pravo na obaveštenost. Pravo na informacije od javnog značaja nije dozvola za neograničen pristup personalnim dosijeima, niti za političko targetiranje zaposlenih!
Gospodo iz RTS-a, da li ste zaboravili da vas plaćaju građani Srbije? Javni servis nije ničija privatna svojina!
ANS zahteva da sednice rukovodećih kolegijuma RTS-a o pitanjima od javnog značaja budu otvorene za javnost, u skladu sa zakonom. Ne možete biti javni servis kada naplaćujete pretplatu, a zatvorena institucija kada treba da položite račune!
Tražimo da se hitno utvrdi ko je i po kom osnovu tražio podatke o zaposlenima, da li je bilo pritisaka i da li su ugrožena njihova prava.
Zahtevamo i zaštitu osobe koja je javnosti omogućila uvid u ovaj snimak, u skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača. Ako je postupala zakonito i u javnom interesu, tu osobu treba nagraditi za hrabrost, a ne kažnjavati!
RTS MORA DA ODGOVORI: ZAŠTO JE VAŽNIJE KO JE SKANDAL OTKRIO NEGO ŠTA JE NA SNIMKU OTKRIVENO?
Novinari nisu mete, personalni dosijei nisu oružje za obračun, a istina ne sme biti razlog za progon!
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