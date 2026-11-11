ANS: U RTS-u nije problem skandal, već to što je javnost za njega saznala!

ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje pritiske na novinare i zaposlene u RTS-u, kao i skandalozan pokušaj da se odgovornost za ono što je javnost čula na snimku prebaci na osobu koja je omogućila da istina izađe na videlo!

Foto: Printscreen | LOGO

Na snimku koji je javnost videla čitaju se imena pedesetak zaposlenih, govori se o zahtevima za njihove profesionalne podatke, a sada je, izgleda, najveći problem — KO JE TO SNIMIO?!

Da li je moguće da se hitnije traži onaj ko je otkrio skandal nego odgovori na pitanja ko traži podatke o novinarima, zašto i u koje svrhe?

Da snimak nije dospeo u javnost, da li bismo svi ostali gluvi i slepi? Ko se to igra ljudskim sudbinama, karijerama i egzistencijom čitavih porodica?

Podsećamo da Ustav Srbije garantuje zaštitu podataka o ličnosti, slobodu izražavanja i pravo na obaveštenost. Pravo na informacije od javnog značaja nije dozvola za neograničen pristup personalnim dosijeima, niti za političko targetiranje zaposlenih!

Gospodo iz RTS-a, da li ste zaboravili da vas plaćaju građani Srbije? Javni servis nije ničija privatna svojina!

ANS zahteva da sednice rukovodećih kolegijuma RTS-a o pitanjima od javnog značaja budu otvorene za javnost, u skladu sa zakonom. Ne možete biti javni servis kada naplaćujete pretplatu, a zatvorena institucija kada treba da položite račune!

Tražimo da se hitno utvrdi ko je i po kom osnovu tražio podatke o zaposlenima, da li je bilo pritisaka i da li su ugrožena njihova prava.

Zahtevamo i zaštitu osobe koja je javnosti omogućila uvid u ovaj snimak, u skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača. Ako je postupala zakonito i u javnom interesu, tu osobu treba nagraditi za hrabrost, a ne kažnjavati!

RTS MORA DA ODGOVORI: ZAŠTO JE VAŽNIJE KO JE SKANDAL OTKRIO NEGO ŠTA JE NA SNIMKU OTKRIVENO?

Novinari nisu mete, personalni dosijei nisu oružje za obračun, a istina ne sme biti razlog za progon!