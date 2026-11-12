NOVEMBAR KAO PROLEĆE, A ONDA TEMPERATURNI ŠOK! Srbiju čeka 25 stepeni, pa naglo zahlađenje

U SRBIJI će danas biti pretežno oblačno i osetno toplije, mestimično sa kišom, dok će se samo na istoku i jugoistoku pre podne i sredinom dana zadržati suvo vreme.

Foto: Tanjug/AP/Kin Cheung

Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, dok će se jutarnja temperatura kretati od sedam do 13, a najviša dnevna od 19 do 23 stepena.

U Beogradu će biti pretežno oblačno i osetno toplije, povremeno sa kišom, uz vetar slab i umeren, jugoistočni, i s jutarnjom temperaturom od 11 do 13, a najvišom dnevnom oko 21 stepen.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 19. novembra, tokom celog perioda zadržaće se umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, a u subotu na visokim planinama i sa snegom.

U petak se očekuje i veoma toplo vreme sa dnevnom temperaturom znatno iznad proseka, do 25 stepeni, pre podne uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će na jugu Banata imati i olujne udare.

Osetan pad temperature očekuje se u subotu, pa će narednih dana biti umereno toplo.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3