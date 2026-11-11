Šok! Zbog Kilijana Mbapea morao da reaguje selektor Francuske
Kilijan Mbape ponovo ima problema sa povredama, zbog čega bi, po svemu sudeći, mogao da propusti i predstojeći derbi Lige nacija protiv Italije.
To bi značilo da prva zvezda francuske reprezentacije neće nastupiti na četvrtoj uzastopnoj utakmici za nacionalni tim. Zbog novonastale situacije, selektor Zinedin Zidan bio je primoran da reaguje i naknadno uputi poziv Seniju Majuluu.
Nekada je bilo gotovo nezamislivo zamisliti reprezentaciju Francuske bez Mbapea u startnoj postavi. Tokom jednog petogodišnjeg perioda propustio je svega devet utakmica, uglavnom kada bi ga selektor Didije Dešan planski odmarao. Ipak, u poslednje vreme povrede mu sve češće remete planove, kako u dresu Real Madrida, tako i u nacionalnom timu.
Napadač je prethodno zbog iritacije tetive propustio duele sa Italijom i oba susreta protiv Belgije. Sada je izostao i sa poslednjeg treninga pred novi okršaj sa „Azurima“ na „San Siru“, pa je sve izvesnije da ponovo neće biti u protokolu.
Zanimljivo je da je Zidan na svom debiju na klupi Francuske imao Mbapea na raspolaganju. Tada je napadač Reala, kao kapiten, postigao pogodak protiv Turske, ali se i tokom tog susreta povredio.
Iako su prvi pregledi u Madridu otklonili sumnje na teže oštećenje kolena i ukazali samo na upalu tetive, Mbape je posle serije utakmica u startnoj postavi „kraljevskog kluba“ ponovo osetio bol nakon povratka u reprezentativni kamp. Ovoga puta problem predstavlja zadnja loža.
Kako bi imao još jednu opciju u ofanzivi, Zidan je u tim uvrstio mladog Senija Majulua. Francuski sastav je već pretrpeo promene tokom ovog okupljanja, pošto je zbog povrede prethodno otpao Markus Tiram, a umesto njega poziv je dobio Eli Krupi Žunior.
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