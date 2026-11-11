Šok! Zbog Kilijana Mbapea morao da reaguje selektor Francuske

Kilijan Mbape ponovo ima problema sa povredama, zbog čega bi, po svemu sudeći, mogao da propusti i predstojeći derbi Lige nacija protiv Italije.

Cesar Cebolla / Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia

To bi značilo da prva zvezda francuske reprezentacije neće nastupiti na četvrtoj uzastopnoj utakmici za nacionalni tim. Zbog novonastale situacije, selektor Zinedin Zidan bio je primoran da reaguje i naknadno uputi poziv Seniju Majuluu.

Nekada je bilo gotovo nezamislivo zamisliti reprezentaciju Francuske bez Mbapea u startnoj postavi. Tokom jednog petogodišnjeg perioda propustio je svega devet utakmica, uglavnom kada bi ga selektor Didije Dešan planski odmarao. Ipak, u poslednje vreme povrede mu sve češće remete planove, kako u dresu Real Madrida, tako i u nacionalnom timu.

Napadač je prethodno zbog iritacije tetive propustio duele sa Italijom i oba susreta protiv Belgije. Sada je izostao i sa poslednjeg treninga pred novi okršaj sa „Azurima“ na „San Siru“, pa je sve izvesnije da ponovo neće biti u protokolu.

Zanimljivo je da je Zidan na svom debiju na klupi Francuske imao Mbapea na raspolaganju. Tada je napadač Reala, kao kapiten, postigao pogodak protiv Turske, ali se i tokom tog susreta povredio.

Iako su prvi pregledi u Madridu otklonili sumnje na teže oštećenje kolena i ukazali samo na upalu tetive, Mbape je posle serije utakmica u startnoj postavi „kraljevskog kluba“ ponovo osetio bol nakon povratka u reprezentativni kamp. Ovoga puta problem predstavlja zadnja loža.

Kako bi imao još jednu opciju u ofanzivi, Zidan je u tim uvrstio mladog Senija Majulua. Francuski sastav je već pretrpeo promene tokom ovog okupljanja, pošto je zbog povrede prethodno otpao Markus Tiram, a umesto njega poziv je dobio Eli Krupi Žunior.