VUČIĆ O TRAŽENJU DOSIJEA NA RTS-U: Najbrutalnije poniženje za ljude, ni Gestapo to nije radio

LIDER opozicije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je traženje dosijea zaposlenih na javnom servisu najbrutalnije poniženje za ljude i naveo da to nije tražio ni Gestapo.

TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Odbacio je navode u javnosti da Studentska lista nije na vlasti i istakao da oni "diktiraju i upravljaju iz parka".

- Oni narede iz parka ili pošalju pismeno samopostavljenom glavnom uredniku javnog servisa, kako god da mu je ime danas, i kažu "Dajte dosijea". Ta dosijea nije ni nacistički Gestapo tražio od '41. do '44. zaposlenima u Radio Beogradu. A "Lili Marlen" je morao svako jutro i svako veče da bude, kao omiljena, emitovana pesma za nacističke vojnike pre svega na afričkim ratištima, jer je zbog tih srednjih talasa mogla da se čuje muzika koju pušta Radio Beograd. Dakle, Gestapo nije tražio dosijea. Što da mi nismo tražili dosijea zaposlenih na RTS-u? - naveo je Vučić na konferenciji za medije u sedištu SNS-a.

Rekao je da je to najbrutalnije poniženje za ljude.

- Oni mrtvi hladni kažu, mi smo pod lupom, prate nam svaki korak, obrali smo bostan, ali nikad veća sloboda nije bila. Da nije tragično bilo bi komično i sve nam je tako - rekao je Vučić

Rekao je da je strašno ono što se danima dešava sa "Informerom", kao i da hapšenja koja su se danas desila služe da uteraju strah u kosti građanima.

- Strašno je ono što danima gledamo sa Informerom, u kojem čak ljudi pokušavaju da se predstave kao 'mnogo smo fini, pogledajte, nećemo da im odrubimo glavu, bar ne odjednom, natenane ćemo to da radimo - rekao je on.

Podsetimo, snimak internog sastanka u RTS, na kojem vršilac dužnosti glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoje Uskoković kaže da predstavnici Studentske liste za 50 voditelja i novinara javnog servisa traže dosijee, uzburkao je javnost.

Naime, snimak je prvo objavila TV Informer, a kako se na njemu može čuti, Uskoković tokom obraćanja kolegama na sastanku kaže da Studentska lista traži dosije o karijerama, napredovanju, smenama, imenovanju, pomilovanju, postavljanju.

- Iz minuta u minut stižu legitimni zahtevi u RTS. Zahtevi stižu od javnosti i "Studentske liste", a sve u vezi s odgovornošću bivših rukovodilaca, urednika, novinara. Reč je o pedesetak naših kolega. Pozivaju se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Konsultovao sam naše pravnike, i rekli su da moraju da pruže sve informacije. Ja ću odmah na startu pročitati tih 50-ak imena. Evo ovako: Rukovodstvo i glavni urednici televizijskih programskih celina: Saša Barbulović, Dejan Jovanović, Borivoje Uskoković, Sandra Perović, Miloš Janković, Marko Novaković, Bojana Mlađenović, Gorislav Papić, Dragana Ignjić, Milica Jevtić, Milica Nedić, Dušan Ubović, Ruža Jeremić Turudić, Vesna Radosavljević, Ivona Pantelić, Ivanka Ristovski, Aneta Kovačić, Marija Mitrović, Miljana Lazić, Nebojša Kotlajić, Jasmina Panić, Nikolina Rakić, Vanja Ratković, Biljana Vraneš, Gordana Stijačić, Milja Gogić, Vesna Šnjegović, Milan Srdić, Suzana Gvozdenović, Radivoje Maroević, Snežana Stamenković-Jojić, Maja Tucaković, Lidija Jakšić, Predrag Milinković, Dragana Džajić, Dragana Kosjerina Perduv, Kristina Radenković, Marija Veljković, Jelena Simić, Milica Gacin, Stevan Popović, Vesko Butrić, i Dragana Rakočević. Od ranijeg rukovodstva: Nenad J. Stefanović, Dragan Bujošević, i članovi upravnog odbora: Branislav Klanšček, Miroslav Minja Nikolić, Milivoje Pavlović, Branko Radun, Ljiljana Đurđevac, Nenad Janković, Predrag Azdejković, Filip Rodić." Iz ovoga se da zaključiti, narodski rečeno, da smo obrali bostan, odnosno, došlo je vreme odgovornosti za sve što je rađeno, i za način na koji je rađeno, a što je bilo u suprotnosti sa suštinskom ulogom javnog servisa - rekao je on na pomenutom snimku.