Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

11. 11. 2026. u 08:52

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Kindell Buchanan / Sipa USA / Profimedia

3+ TIKET ZA SREDU

11.30 Urava red dajmonds - Serezo Osaka UG 3+ (1.60)
13.30 Karšijaka - Bursa Nilufer UG 3+ (1.58)
17.00 Srbija U19 - Farska Ostrva U19 UG 3+ (1.37)

 Ukupna kvota: 3.46

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