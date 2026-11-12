Košarka

Nikola Jokić flertovao sa tripl-dablom, Denver slavio u trileru! (VIDEO)

М.П.

12. 11. 2026. u 06:10

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Košarkaši Denver Nagetsa nastavili su sa odličnim partijama u novoj sezoni NBA lige, pošto su savladali ekipu Memfis Grizlisa rezultatom 123:118.

Никола Јокић флертовао са трипл-даблом, Денвер славио у трилеру! (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP/Matt Krohn

Ovim trijumfom ekipa iz Kolorada stigla je do šeste pobede u prvih deset mečeva, a ponovo je glavni motor tima bio nezaustavljivi Nikola Jokić.

Srpski centar proveo je na parketu 37 minuta i još jednom pokazao zašto važi za najboljeg košarkaša planete. Meč je završio sa 27 poena uz fenomenalan šut iz igre (10/16), a dodao je i 11 skokova i osam asistencija, pa su mu samo dva uspešna dodavanja nedostajala za novi tripl-dabl učinak. Sjajnu podršku imao je u Džamalu Mareju, koji je bio najefikasniji akter susreta sa 30 poena i osam asistencija.

Nagetsi su odlično otvorili susret i već posle devet minuta igre, zahvaljujući raspoloženim Jokiću, Mareju, Brazileu i DeRozanu, stekli osetnih 14 poena prednosti. Memfis je do kraja prve deonice uspeo tek donekle da ublaži zaostatak (35:24), ali je početak druge četvrtine doneo pravu rapsodiju Denvera. Serijom Džonsona, Baglija i DeRozana od 7:0, Nagetsi su pobegli na maksimalnih plus 18.

Međutim, tada je usledio neshvatljiv pad u njihovoj igri. Grizlisi su iskoristili "žute minute" rivala i preko Grenta, Spensera i Žeroma ekspresno istopili zaostatak na samo osam poena. Ipak, Nikola Jokić je preuzeo odgovornost u samom finišu poluvremena, vezao šest poena i uz dobar timski šut obezbedio Denveru mirnijih 13 poena zalihe pred odlazak na veliki odmor.

Početak drugog poluvremena doneo je novu ofanzivu Memfisa, koji je serijom poena potpuno uhvatio rezultatski priključak i uveo meč u egal. U tim trenucima napad Denvera praktično je zavisio isključivo od srpskog centra. Jokić je u trećoj deonici ubacio čak 12 poena i odbijao nalete protivnika, a Marej je sa pet vezanih poena u završnici doneo minimalnih plus četiri pred odlučujućih 12 minuta.

Poslednja četvrtina donela je pravu košarkašku dramu. Iako je Kanađanin Marej nastavio da pogađa i dodao još sedam poena, uporni Grizlisi su na krilima Žeroma i Buzera prišli na samo jedan posed zaostatka. Kada se lomio rezultat, važnih pet poena vezao je Kem Džonson, da bi tačku na utakmicu sa linije slobodnih bacanja stavili sigurni Jokić i Gordon, donevši Denveru veliko slavlje.
 

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