Orlići gaze ka Evropskom prvenstvu: Farani ispraćeni "četvorkom"!

Ubedljivo izdanje izabranika Slađana Nikolića.

FOTO: FSS

Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije ubedljivo je večeras, posle preokreta, savladala Farska Ostrva rezultatom 4:1 na startu kvalifikacionog turnira Grupe B1 kvalifikacija za Evropsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Češkoj.

Gosti su na stadionu "Mladost" u Pančevu poveli u 45+1. minutu golom Davida Rajnhajma iz penala.

Ipak, izabranici Slađana Nikolića su u drugom poluvremenu zaigrali mnogo bolje i napravili veliki preokret.

Prvo je Dimitrije Šarić realizovao penal u 54. minutu, da bi u 61. David Milovanović doneo potpuni preokret.

Strelac gola za Farane Rajnhajm dobio je direktan crveni karton u 59. minutu.

Aleksa Damjanović je golom u 71. minutu povećao na 3:1, a Luka Jovanović u 76. postavio je konačan rezultat.

Srbija je domaćin turnira Grupe B1 i samo pobednik će obezbediti plasman u narednu fazu kvalifikacija.

Ranije danas u istoj grupi Crna Gora je deklasirala Azerbejdžan rezultatom 7:2.

U narednom kolu, 14. novembra, igraće Srbija - Azerbejdžan i Crna Gora - Farska Ostrva.

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