LOV NA VEŠTICE Oglasio se RTS: Utvrđeno ko je od zaposlenih snimak internog sastanka dostavio TV Informer

RADIO televizija Srbije (RTS) objavila je večeras da je utvrđeno ko je, kako navode, nezakonito poslao snimke Televiziji Informer sa jučerašnjeg zatvorenog sastanka redakcije Informativnog programa, navodeći da "poseduje dokaze za to".

Foto: N. Skenderija

Ističu da su na zahtev vršioca dužnosti glavnog urednika Informativnog programa hitno reagovale nadležne službe u RTS-u.

- U toku su zakonom propisani postupci na osnovu kojih će se definitivno utvrditi učinilac ovog protivzakonitog delovanja - saopštio je v. d. glavnog urednika Informativnog programa Borivoje Uskoković.

Uskoković je poručio zaposlenima da se posvete poslu i da ne rade protiv svoje kuće, prenosi RTS.

V. d. glavnog urednika Informativnog programa prethodno je podneo prijavu direktoru Opštih poslova RTS-a, zahtevajući da se hitno utvrdi kako je snimak internog sastanka sa zaposlenima u Desku Informativnog programa dospeo na Televiziju Informer.

Uskoković je ranije upozorio da unutar RTS-a postoje pojedinci koji ometaju proces proizvodnje programa i nastojanja da javni servis bude u službi građana.

Podsetimo, snimak internog sastanka u RTS, na kojem vršilac dužnosti glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoje Uskoković kaže da predstavnici Studentske liste za 50 voditelja i novinara javnog servisa traže dosijee, uzburkao je javnost.

Naime, snimak je prvo objavila TV Informer, a kako se na njemu može čuti, Uskoković tokom obraćanja kolegama na sastanku kaže da Studentska lista traži dosije o karijerama, napredovanju, smenama, imenovanju, pomilovanju, postavljanju.

- Iz minuta u minut stižu legitimni zahtevi u RTS. Zahtevi stižu od javnosti i "Studentske liste", a sve u vezi s odgovornošću bivših rukovodilaca, urednika, novinara. Reč je o pedesetak naših kolega. Pozivaju se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Konsultovao sam naše pravnike, i rekli su da moraju da pruže sve informacije. Ja ću odmah na startu pročitati tih 50-ak imena. Evo ovako: Rukovodstvo i glavni urednici televizijskih programskih celina: Saša Barbulović, Dejan Jovanović, Borivoje Uskoković, Sandra Perović, Miloš Janković, Marko Novaković, Bojana Mlađenović, Gorislav Papić, Dragana Ignjić, Milica Jevtić, Milica Nedić, Dušan Ubović, Ruža Jeremić Turudić, Vesna Radosavljević, Ivona Pantelić, Ivanka Ristovski, Aneta Kovačić, Marija Mitrović, Miljana Lazić, Nebojša Kotlajić, Jasmina Panić, Nikolina Rakić, Vanja Ratković, Biljana Vraneš, Gordana Stijačić, Milja Gogić, Vesna Šnjegović, Milan Srdić, Suzana Gvozdenović, Radivoje Maroević, Snežana Stamenković-Jojić, Maja Tucaković, Lidija Jakšić, Predrag Milinković, Dragana Džajić, Dragana Kosjerina Perduv, Kristina Radenković, Marija Veljković, Jelena Simić, Milica Gacin, Stevan Popović, Vesko Butrić, i Dragana Rakočević. Od ranijeg rukovodstva: Nenad J. Stefanović, Dragan Bujošević, i članovi upravnog odbora: Branislav Klanšček, Miroslav Minja Nikolić, Milivoje Pavlović, Branko Radun, Ljiljana Đurđevac, Nenad Janković, Predrag Azdejković, Filip Rodić." Iz ovoga se da zaključiti, narodski rečeno, da smo obrali bostan, odnosno, došlo je vreme odgovornosti za sve što je rađeno, i za način na koji je rađeno, a što je bilo u suprotnosti sa suštinskom ulogom javnog servisa - rekao je on na pomenutom snimku.