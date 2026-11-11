Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

11. 11. 2026. u 08:10

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

Giuseppe Maffia / imago sportfotodienst / Profimedia

Sreda

11.00 Kavaski frontale - Kašiva rejsol |1+&2+ (1.33)
17.30 Manakor - Inter Ibica |1+&2+ (1.38)
20.00 Barnsli - Oldam |1+&2+ (1.18)

Ukupna kvota: 2.17

Ponuda je danas veoma slaba, ali smo uspeli da vam nađemo nekoliko parova i verujemo u golove na ovim utakmicama.

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