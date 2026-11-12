UELBEK POD ISTRAGOM ZBOG IZJAVE O MUSLIMANIMA: Francuskom književniku se stavlja na teret saučesništvo u podsticanju diskriminacije

Poznati francuski pisac Mišel Uelbek (70) našao se pod zvaničnom sudskom istragom zbog izjava o muslimanima i teoriji "velike zamene" naroda, iznetih pre nekoliko godina.

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Odluku je doneo istražni sudija u Nanteru u pariskom regionu, a književniku se na teret stavlja saučesništvo u podsticanju na diskriminaciju, mržnju ili nasilje prema određenoj grupi ljudi na osnovu njihovog porekla ili verske pripadnosti.

Slučaj potiče iz novembra 2022, kada je Uelbek dao opširan intervju filozofu Mišelu Onfreu za časopis "Front popiler" (Narodni front). Govorio je o mogućim napadima na džamije i kafiće koje posećuju muslimani, nazivajući ih "Bataklanima u obrnutom smeru", aludirajući na teroristički napad na koncertnu salu u Parizu 2015. godine. Takođe je tvrdio da "velika zamena", odnosno promena etničkog i verskog sastava evropskog stanovništva, nije teorija već činjenica.

Njegove izjave izazvale su oštre reakcije. Krivične prijave podneli su Unija džamija Francuske i Pokret protiv rasizma i za prijateljstvo među narodima (MRAP). Tužbu je podnela i Velika pariska džamija, ali je njen rektor Šems Edin Hafiz kasnije odustao od postupka, posle razgovora s piscem i njegovog izvinjenja.

– Priznao je da njegove reči mogu da povrede i javno se izvinio muslimanima. Prihvatio sam taj gest i ostajem pri svojoj odluci. Reči kojima se čitava jedna grupa predstavlja kao pretnja nikada nisu bezazlene – poručio je Hafiz.

Jedan od najkontroverznijih, ali i najčitanijih evropskih pisaca objavio je 2023. knjigu "Nekoliko meseci mog života", u kojoj je pokušao da objasni sporne izjave, priznajući da neke formulacije nisu bile primerene. Ipak, MRAP i Unija džamija Francuske nisu povukli prijave, smatrajući da naknadna objašnjenja ne mogu da ponište posledice izgovorenog.

Pisac čuvenog romana "Pokoravanje", u kome zamišlja Francusku pod islamskom vlašću, preko advokata odbacuje optužbe, tvrdeći da u intervjuu nije pozivao na nasilje, već iznosio mišljenja i predviđanja.

– Mišel Uelbek žali zbog sve češćeg prebacivanja intelektualnih rasprava u sudnice – poručili su njegovi branioci.

Formalna istraga ne znači da će piscu automatski biti suđeno. Ukoliko do suđenja dođe i bude proglašen krivim, preti mu do godinu dana zatvora i 45.000 evra novčane kazne.