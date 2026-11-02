Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

В.М.

02. 11. 2026. u 07:10

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за понедељак

Tanjug/Mike Egerton/PA via AP

Ponedeljak

18.30 Sasuolo - Fiorentina GG (1.50)
21.00 Njukasl - Everton 1X&2-4 (2.00)
21.15 Benfika - Alverka 1&|1+&2+ (1.40)

Ukupna kvota: 4.25

Sasuolo igra napadački, na gol više, a pogoci nisu strani ni Violi koja će se prilagoditi stilu igre "neroverda" i zbog toga očekujemo da oba tima zatresu mrežu na današnjem duelu.

Everton je izbacio Njukasl iz Liga kupa prošle nedelje, tako da je sada vreme za osvetu crno-belih "svraka" koje su daleko bolja ekipa na svom "Sent Džejmsis parku" nego na strani i verujemo da će doći bar do jednog boda u poslednjem susretu devetog kola Premijer lige.

Benfika je daleko bolji tim od Alverke, igra na "Lužu", postiže dosta golova ove sezone i naš tip se nameće sam od sebe.

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