Teniski svet u neverici Novak Đoković iako osvoji Pariz ne ide na završni masters u Torinu?

Šokantna eliminacija u osmini finala Bazela od Jan-Lenarda Štrufa ostavila je dalekosežne i jezive posledice po Novaka Đokovića!

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Najbolji teniser svih vremena ne samo da je propustio priliku da se izjednači sa Rodžerom Federerom po broju trofeja u rodnom gradu švajcarskog asa, već se sada našao pred apsolutno nemogućom misijom u borbi za Završni masters u Torinu!

Ulog je istorijski – rekordan 19. nastup na završnom turniru elite, ali put do Italije pretvorio se u pravi pakao.

Novak Đoković se trenutno nalazi na 11. mestu ATP trke sa 2.890 bodova, dok mu direktni konkurenti Rafael Hodar (3.209 bodova) i Aleks de Minor surovo beže. Iako je Janik Siner zbog povrede završio sezonu i tako oslobodio jedno mesto, matematika je i dalje nemilosrdna.

@RolexPMasters Mon, 02 November, 2026 (Day 3) 1st Round : Novak Djokovic vs. Valentin Vacherot Although Novak Djokovic's Paris draw looks really hard but we #NoleFam believe in you. Idemooo ! Dear @DjokerNole 💪💪🙏❤️😊 https://t.co/9nf4Ql3UvT — Wipa Takong (@wipa_takong) November 1, 2026

Da bi uopšte imao šansu da se domogne Torina, Đokoviću je neophodan najmanje plasman u polufinale Mastersa u Parizu, i to uz uslov da mu se poklope rezultati ostalih konkurenata! Ono što najviše plaši sve navijače jeste surova činjenica da čak ni osvajanje titule u Parizu Novaku ne garantuje automatski odlazak među osmoricu veličanstvenih!

Da stvar bude gora, žreb u Francuskoj je poslao Novaka na nagazne mine od samog starta. Već u prvom kolu Đoković ide na Valentina Vašeroa – čoveka koji ga je prošle godine šokirao i savladao u Šangaju, a koji u Pariz stiže pun samopouzdanja nakon što je pokorio Bazel!

Ako prođe prvu prepreku, Novaka čeka pakleni niz u kojem vrebaju Lućano Darderi, Andrej Rubljov, Aleks de Minor, dok bi već u četvrtfinalu mogao da ide na novog svetskog broja jedan, Aleksandra Zvereva!

Vremena za kalkulacije više nema – Masters u Parizu je poslednja stanica, a Novak mora da pokaže svoju vanzemaljsku formu od 15. do 22. novembra ako želi da preživi ovaj teniski masakr i ostane deo svetske elite!

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.