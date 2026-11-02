Tenis

Teniski svet u neverici Novak Đoković iako osvoji Pariz ne ide na završni masters u Torinu?

М.П.

02. 11. 2026. u 06:30

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Šokantna eliminacija u osmini finala Bazela od Jan-Lenarda Štrufa ostavila je dalekosežne i jezive posledice po Novaka Đokovića!

Тениски свет у неверици Новак Ђоковић иако освоји Париз не иде на завршни мастерс у Торину?

Foto: Tanjug/Claudio Thoma/Keystone via AP, File

Najbolji teniser svih vremena ne samo da je propustio priliku da se izjednači sa Rodžerom Federerom po broju trofeja u rodnom gradu švajcarskog asa, već se sada našao pred apsolutno nemogućom misijom u borbi za Završni masters u Torinu!

Ulog je istorijski – rekordan 19. nastup na završnom turniru elite, ali put do Italije pretvorio se u pravi pakao.

Novak Đoković se trenutno nalazi na 11. mestu ATP trke sa 2.890 bodova, dok mu direktni konkurenti Rafael Hodar (3.209 bodova) i Aleks de Minor surovo beže. Iako je Janik Siner zbog povrede završio sezonu i tako oslobodio jedno mesto, matematika je i dalje nemilosrdna.

Da bi uopšte imao šansu da se domogne Torina, Đokoviću je neophodan najmanje plasman u polufinale Mastersa u Parizu, i to uz uslov da mu se poklope rezultati ostalih konkurenata! Ono što najviše plaši sve navijače jeste surova činjenica da čak ni osvajanje titule u Parizu Novaku ne garantuje automatski odlazak među osmoricu veličanstvenih!

Da stvar bude gora, žreb u Francuskoj je poslao Novaka na nagazne mine od samog starta. Već u prvom kolu Đoković ide na Valentina Vašeroa – čoveka koji ga je prošle godine šokirao i savladao u Šangaju, a koji u Pariz stiže pun samopouzdanja nakon što je pokorio Bazel!

Ako prođe prvu prepreku, Novaka čeka pakleni niz u kojem vrebaju Lućano Darderi, Andrej Rubljov, Aleks de Minor, dok bi već u četvrtfinalu mogao da ide na novog svetskog broja jedan, Aleksandra Zvereva!

Vremena za kalkulacije više nema – Masters u Parizu je poslednja stanica, a Novak mora da pokaže svoju vanzemaljsku formu od 15. do 22. novembra ako želi da preživi ovaj teniski masakr i ostane deo svetske elite!
 

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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