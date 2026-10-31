Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

31. 10. 2026. u 13:35

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Bernd Feil/M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia

Subota

15.30 Šalke - Lajpcig |2+ (2.20)

22.15 ABB  - Bulo Bulo |2+ (2.15)

Ukupna kvota: 4.73

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