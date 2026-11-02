Poznati

TORTA SA VATROMETOM: Rođendansko slavlje Filipa Mitrovića u krugu bliskih ljudi (FOTO)

Dušan Cakić

02. 11. 2026. u 16:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PEVAČ Filip Mitrović proslavio je 35. rođendan u svom stanu, okružen prijateljima i saradnicima.

ТОРТА СА ВАТРОМЕТОМ: Рођенданско славље Филипа Митровића у кругу блиских људи (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Za ovu priliku stigla je i rođendanska torta sa vatrometom, a slavljenik je poseban datum iskoristio i da obraduje publiku lepim muzičkim vestima.

Foto: Privatna arhiva

Naime, Filip je najavio album „33“, sa kojeg će 17. novembra predstaviti još četiri pesme, kao i četiri prateća spota.

Foto: Privatna arhiva

Tako je rođendansko slavlje dobilo i posebnu muzičku notu, budući da je pevač odlučio da deo radosti podeli sa svojom publikom.

- Za 35. rođendan poželeo sam da album „33“ konačno u celosti stigne do publike. Brojevi su se malo poigrali, ali emocije nemaju rok trajanja. Najlepše mi je bilo da rođendan provedem kod kuće, sa ljudima koje volim, a publici sam sačuvao poklon za 17. novembar – poručio je Filip za "Večernje novosti".

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VOJVODINA U ROZE: Košarkaši, uz podršku Meridian fondacije, poslali poruke podrške tokom Roze oktobra (VIDEO)

VOJVODINA U ROZE: Košarkaši, uz podršku Meridian fondacije, poslali poruke podrške tokom "Roze oktobra" (VIDEO)