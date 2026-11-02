TORTA SA VATROMETOM: Rođendansko slavlje Filipa Mitrovića u krugu bliskih ljudi (FOTO)

PEVAČ Filip Mitrović proslavio je 35. rođendan u svom stanu, okružen prijateljima i saradnicima.

Foto: Privatna arhiva

Za ovu priliku stigla je i rođendanska torta sa vatrometom, a slavljenik je poseban datum iskoristio i da obraduje publiku lepim muzičkim vestima. Foto: Privatna arhiva

Naime, Filip je najavio album „33“, sa kojeg će 17. novembra predstaviti još četiri pesme, kao i četiri prateća spota. Foto: Privatna arhiva

Tako je rođendansko slavlje dobilo i posebnu muzičku notu, budući da je pevač odlučio da deo radosti podeli sa svojom publikom.

- Za 35. rođendan poželeo sam da album „33“ konačno u celosti stigne do publike. Brojevi su se malo poigrali, ali emocije nemaju rok trajanja. Najlepše mi je bilo da rođendan provedem kod kuće, sa ljudima koje volim, a publici sam sačuvao poklon za 17. novembar – poručio je Filip za "Večernje novosti".

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