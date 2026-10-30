FRANCUSKA SE SPREMA ZA OPŠTI HAOS! Mobilisano 70.000 policajaca i žandarma zbog najavljenih nereda: "Pozivaju na revoluciju i ustanak"
OKO 70.000 policajaca i žandarma biće mobilisano sutra u Francuskoj tokom novih protesta protiv troškova života i za reformu obrazovanja, izjavio je francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez i dodao da će to biti vanredne mere bezbednosti zbog visokog rizika od narušavanja javnog reda i mira.
Bezbednosni okvir, primenjen prošle subote za zaštitu prodavnica i tržnih centara, kao odgovor na brojne pozive na pljačku koji su kružili društvenim mrežama, biće zadržan i pojačan sutra, rekao je sinoć Nunez novinarima, preneo je pariski list Mond.
Prema njegovim rečima, okupljanja će biti dozvoljena, ali "ne u centrima gradova, gde postoji rizik od narušavanja javnog reda i mira", jer su "namera i želja da se pričini šteta" i dalje prisutne.
- Nećemo tolerisati nikakve nemire - upozorio je ministar i dodao da će protesti biti preusmereni u perifernim delovima velikih gradova, piše agencija Beta.
Nunjez je rekao da se od organizatora zahteva da obezbede "redarsku službu sposobnu da se nosi sa eventualnim nemirima" i, pre svega, da osigura da se okupljanja odvijaju u potpunom redu.
Pozivi na okupljanja za Noć veštica
U međuvremenu, na društvenim mrežama su uočeni brojni pozivi na okupljanja uoči Noći veštica, praznika koji se obeležava 31. oktobra uveče.
Ovi pozivi, koji se pojavljuju u mnogim gradovima širom Francuske, potiču iz krugova ultralevice - radikalizovanih krajnje levičarskih grupa - kao i od određenih radikalizovanih frakcija pokreta Žuti prsluci, rekao je Nunjez.
On je dodao da su ti praćeni "porukama koje pozivaju na revoluciju i ustanak i veoma jasno podstiču na izazivanje ozbiljnih nereda".
- Takva okupljanja će biti zabraniti policijske prefekture - rekao je Nunjez i upozorio da se Noć veštica neće smatrati "legitimnim razlogom za skrivanje lica na javnim mestima radi činjenja radnji kojima se narušava javni red i mir".
(Kurir)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
MUZEJ LUVR I SINDIKATI POTPISALI SPORAZUM: Okončali višemesečne pretnje zatvaranjem
29. 10. 2026. u 22:15
NAPADNUTA SLUŽBENICA MINISTARSTVA PRAVDE U PARIZU: Muškarac potrčao za njom i izvadio nož
29. 10. 2026. u 18:25
ORBAN NA ČELU UJEDINjENIH NACIJA? Francuska je dala svoj sud
29. 10. 2026. u 17:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)