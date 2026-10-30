FRANCUSKA SE SPREMA ZA OPŠTI HAOS! Mobilisano 70.000 policajaca i žandarma zbog najavljenih nereda: "Pozivaju na revoluciju i ustanak"

OKO 70.000 policajaca i žandarma biće mobilisano sutra u Francuskoj tokom novih protesta protiv troškova života i za reformu obrazovanja, izjavio je francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez i dodao da će to biti vanredne mere bezbednosti zbog visokog rizika od narušavanja javnog reda i mira.

Foto: Tanjug/AP/Emma Da Silva

Bezbednosni okvir, primenjen prošle subote za zaštitu prodavnica i tržnih centara, kao odgovor na brojne pozive na pljačku koji su kružili društvenim mrežama, biće zadržan i pojačan sutra, rekao je sinoć Nunez novinarima, preneo je pariski list Mond.

Prema njegovim rečima, okupljanja će biti dozvoljena, ali "ne u centrima gradova, gde postoji rizik od narušavanja javnog reda i mira", jer su "namera i želja da se pričini šteta" i dalje prisutne.

- Nećemo tolerisati nikakve nemire - upozorio je ministar i dodao da će protesti biti preusmereni u perifernim delovima velikih gradova, piše agencija Beta.

Nunjez je rekao da se od organizatora zahteva da obezbede "redarsku službu sposobnu da se nosi sa eventualnim nemirima" i, pre svega, da osigura da se okupljanja odvijaju u potpunom redu.

AP Photo/Emma Da Silva

Pozivi na okupljanja za Noć veštica

U međuvremenu, na društvenim mrežama su uočeni brojni pozivi na okupljanja uoči Noći veštica, praznika koji se obeležava 31. oktobra uveče.

Ovi pozivi, koji se pojavljuju u mnogim gradovima širom Francuske, potiču iz krugova ultralevice - radikalizovanih krajnje levičarskih grupa - kao i od određenih radikalizovanih frakcija pokreta Žuti prsluci, rekao je Nunjez.

On je dodao da su ti praćeni "porukama koje pozivaju na revoluciju i ustanak i veoma jasno podstiču na izazivanje ozbiljnih nereda".

- Takva okupljanja će biti zabraniti policijske prefekture - rekao je Nunjez i upozorio da se Noć veštica neće smatrati "legitimnim razlogom za skrivanje lica na javnim mestima radi činjenja radnji kojima se narušava javni red i mir".

(Kurir)

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