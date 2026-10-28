Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

28. 10. 2026. u 08:51

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Manjit Narotra / imago sportfotodienst / Profimedia

Sreda

18.00 Molde - Stromsgodset |2+ (1.68)

18.45 Čelsi (Ž) - Roma (Ž) |2+ (1.73)

Kvota: 2.91

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