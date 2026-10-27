Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

Немања Пејчић

27. 10. 2026. u 11:08

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Utorak

19.00 Koper - Maribor 2-5 (1.30)

19.15 Šamal - Al Hilal X2&|1+ (1.37)

20.45 Roma - Kaljari 1 (1.33)

Kvota: 2.37

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