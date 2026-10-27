LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Utorak
19.00 Koper - Maribor 2-5 (1.30)
19.15 Šamal - Al Hilal X2&|1+ (1.37)
20.45 Roma - Kaljari 1 (1.33)
Kvota: 2.37
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