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PUCA ITALIJANSKA VLADA ZBOG UKRAJINE?! Melonijeva već deset meseci odlaže vojnu pomoć, Salvini traži obustavu isporuka

P. Đurđević

28. 10. 2026. u 14:06

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PREMIJERKA Italije Đorđa Meloni već deset meseci odlaže slanje 13. paketa pomoći Ukrajini.

ПУЦА ИТАЛИЈАНСКА ВЛАДА ЗБОГ УКРАЈИНЕ?! Мелонијева већ десет месеци одлаже војну помоћ, Салвини тражи обуставу испорука

foto: Vincenzo Livieri / LaPresse / Profimedia

Pretpostavlja se da je odluka o njegovoj isporuci odložena do međuizbora za Kongres SAD, pišu mediji.

Kako se ističe, američki politički kalendar postaje novi orijentir za Italiju. Pri tome nije poznato kakav bi ishod američkih izbora mogao da doprinese donošenju odluke, niti je jasno da li će ona biti doneta odmah nakon izbora.

Jedan od ključnih razloga desetomesečnog odlaganja pomoći jesu očigledna neslaganja unutar italijanske vlade. Stranka „Liga“, koja je deo vladajuće koalicije, sve odlučnije se protivi slanju oružja Ukrajini.

Premijerka Đorđa Meloni, ministar spoljnih poslova i jedan od dvojice potpredsednika vlade Antonio Tajani, kao i ministar odbrane Gvido Krozeto, neprestano ponavljaju da će Rim nastaviti da pruža podršku Kijevu „u svakom pogledu“.

Međutim, pomoć se sve više svodi na isporuke opreme civilne namene, poput generatora. Osim toga, kako je ranije priznao Krozeto, resursi Italije nisu neograničeni, pa se pomoć pruža „u granicama mogućnosti“.

Mateo Salvini, koji je ponovo izabran za lidera „Lige“, a koji obavlja funkcije potpredsednika vlade i ministra saobraćaja i infrastrukture, otvoreno je izjavio da će u vladi pokrenuti pitanje obustavljanja isporuka oružja Kijevu i finansijske pomoći Ukrajini.

Kao razlog naveo je ozbiljne unutrašnje probleme Italije, uključujući visoke cene goriva i rast inflacije.

(Sputnjik)

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