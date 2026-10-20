Politika

VUČIĆ O RAZVOJU SRBIJE: Moramo da stvorimo perspektivu za nerazvijene delove

В. Н.

20. 10. 2026. u 16:03

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PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostujući na TV INformer, kazao je da će govoriti u Nišu o planu za Jug.

ВУЧИЋ О РАЗВОЈУ СРБИЈЕ: Морамо да створимо перспективу за неразвијене делове

Foto: printskrin TV Informer

Sutra će dodatno da govori o planu za jug Srbije, najavio je.


- Govorio sam o planu za istok Srbije i za zapad Srbije. Čudna je ta podela, da Ivanjica pripada Moravičkom okrugu, ali svejedno, dakle, pripada Moravičkom okrugu. Dakle, uz Lučane i Gornji Milanovac još, i Vesna je u Zlatiborskom okrugu, najvećim delom, i Raški okrug. Da kažemo da je to zapad Srbije. Zapad Srbije nam je na 85% primanja, prosečnih primanja Republike Srbije. Dakle, mi ćemo morati naročito da vodimo računa o sledećim oblastima, jug istok Srbije, zapad Srbije i Banat, odnosno istok Vojvodine. Dakle, to su oblasti o kojima ćemo posebno morati da vodimo računa. To su oblasti koje su vekovima zaostajale, neke, a neke samo u poslednjih 50 ili 60 godina. I to ćemo sada morati dodatnim merama, a te mere podrazumevaju sledeće stvari, podrazumevaju veće subvencije za dovođenje investitora. Ako hoćete da dođete u budućnosti u Sremsku Mitrovicu, Inđiju, Beograd, Novi Sad, super je, dobićete 50%. Za opremu koju možete da dobijete, i za infrastrukturu ćemo da uradimo 80%, ali ne 100%. Ali ako hoćete da dođete u Leskovac, Doljevac, Pirot, Vranje, Prokuplje, tu ćemo da vam damo ne 50%, već 80%, a infrastrukturu 100% ćemo da vam uradimo, ne bismo li privukli što je moguće više fabrika. Dovešćemo neke fakultete, ne samo u Niš, već— ne samo Univerzitet u Nišu, već neke fakultete sa Niškog univerziteta, dodatna odeljenja i departmane, ali i napraviti neke dodatne, posebne univerzitete za Vranje i Leskovac, za Zaječar i Bor, isto tako i za Čačak i Užice, i zapad Srbije. Dakle, to je jedini način, jer niko neće da dođe tamo od velikih investitora ko ne vidi znanje, ko ne vidi budućnost u znanju onih koji— Perspektivu. Ma, to je isporučeno. Dakle, to su neke od prvih stvari koje ćemo da uradimo. Nema više politike u školama i fakultetima, i to ćemo, čim formiramo vladu, taj ćemo problem odmah da rešavamo. I to jednom zauvek da rešimo, i onda idemo na donošenje zakona, uvođenje konkurencije, i sa domaćim i sa stranim fakultetima, ali ćemo posebno da subvencionišemo domaće privatnike koji hoće da ulažu u vrhunsko obrazovanje. Imate prosvetne inspekcije, imate inspekcije za visoko obrazovanje, ovakve, onakve, i za škole, od srednje škole, osnovne škole, do visokog obrazovanja. Hoćemo najbolje one koji nam ponude najbolje obrazovanje, najbolje znanje. Tako je. Hoćete vi, hoćete vi da uložite pare u to, mi ćemo vam dati za to i velike subvencije. Hoćemo da razvijemo konkurenciju. Najviše ćemo da finansiramo državne univerzitete, ali pomagaćemo i finansiraćemo i druge. Jer hoćemo da razvijemo konkurenciju i hoćemo da nam znanje bude najvažnije. I da mi roditelji, izvinite što vas prekidam, nemamo— pa ste vi svi koji imamo školsku decu— gde upisati školu? Ova škola ovde, imaju— ovde imaju blokadere, ovde hoće da blokiraju. Neki najavljuju u ponedeljak, ne znam da li su vas obavestili, u ponedeljak su po nekim roditeljskim grupama, pišu: "Blokiraju sve osnovne škole. " PTB ograničavaju? Osnovne škole? Što se mene - što se mene tiče, mogu da ih blokiraju koliko god hoće - rekao je Vučić.

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