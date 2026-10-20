"BLOKADERI HOĆE DA UNIŠTE PETU BEOGRADSKU GIMNAZIJU" Vučić: Srozali su joj ugled do tih granica da je to nepodnošljivo
PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić upozorio je da blokaderi hoće da unište Petu beogradsku gimnaziju.
Upozorava da blokaderi hoće da unište "Petu beogradsku".
- Sami roditelji hoće da je unište. Evo, uspešno su to uradili. Uspešno su to uradili, uništili su je za sve pare. Srozali su joj ugled do tih granica da je to nepodnošljivo. Svaka vam čast, majstori, uspeli ste da uništite nešto što je trebalo da služi na ponos i vama i vašoj deci i da donese znanje. Uspeli ste u životu, čestitam vam, to je onaj sa usisivačem, i ovaj sa ovim, onaj sa onim, i kako god okreneš. I profesori koji su sad u penziji.
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