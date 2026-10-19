Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

Немања Пејчић

19. 10. 2026. u 08:49

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

CĂ©sar Pasaca / imago sportfotodienst / Profimedia

Ponedeljak

17.00 Tatran Prešov - Žilina B 1 (1.40)

18.00 Hapoel Kfar Salem - H. Ako 1 (1.43)

19.00 Bursa - Pendik 1 (1.38)

Kvota: 2.76

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