LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

AKO želite da stan, kuću ili drugu imovinu ostavite tačno određenoj osobi, važno je da na vreme izaberete odgovarajući pravni način prenosa vlasništva. U Srbiji se posebno izdvajaju ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života i ugovor o poklonu. Svaki od njih ima drugačije pravne posledice, a izbor može da utiče na prava drugih naslednika i mogućnost nastanka porodičnog spora.