LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Ponedeljak
17.00 Tatran Prešov - Žilina B 1 (1.40)
18.00 Hapoel Kfar Salem - H. Ako 1 (1.43)
19.00 Bursa - Pendik 1 (1.38)
Kvota: 2.76
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