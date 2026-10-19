JUČE SMO PROŠLI: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Čitaoci TIP Novosti koji su prepisali naš jučerašnji "Oba tima daju gol" tiket uvećali su svoje finansije za skoro pet puta veću sumu od uložene.
Taj naš dobitni tiket možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Ponedeljak
16.00 Karagumruk - Ankara Kečiorenguču GG (1,614)
19.30 Beitar Jerusalem - Makabi Tel Aviv GG (1,36)
20.45 Redič junajted - Vuster GG (1,68)
Ukupna kvota: 3,67
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